7 Мая 2026
RU

Каземиро напомнил Каррагеру о двух проигранных финалах Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2026 10:53
13
Каземиро напомнил Каррагеру о двух проигранных финалах Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

"Сейчас многие на телевидении говорят не задумываясь. Я никогда не любил подобные споры, но понимаю эмоции Каррагера. Я дважды побеждал его команду в финалах Лиги чемпионов в составе "Реала". Если один и тот же человек два раза выигрывает у тебя финал, это оставляет неприятные чувства", - заявил Каземиро.

Бразилец при этом подчеркнул, что не испытывает негатива к бывшему защитнику и уважает его как футболиста.

"Самое главное, что позже он признал ошибку и изменил свое мнение", - сказал Каземиро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Луис Энрике: "Я говорил, что у нас лучшая команда"
10:40
Мировой футбол

Луис Энрике: "Я говорил, что у нас лучшая команда"

Главный тренер "ПСЖ" оценил выход в финал Лиги чемпионов
Рафинья ответил на слухи об уходе из "Барселоны"
10:10
Мировой футбол

Рафинья ответил на слухи об уходе из "Барселоны"

Бразилец обвинил журналиста во лжи

1/2 финала Лиги Конференций: "Пэлас" и "Райо" будут защищать преимущество
09:55
Мировой футбол

1/2 финала Лиги Конференций: "Пэлас" и "Райо" будут защищать преимущество

Английский и испанский клуб находятся в выгодных позициях перед ответными матчами

1/2 финала Лиги Европы: последний шанс для "Виллы" и "Фрайбурга"
09:40
Мировой футбол

1/2 финала Лиги Европы: последний шанс для "Виллы" и "Фрайбурга"

Клубы из Бирмингема и Фрайбурга уступают в счете перед ответными матчами

"ПСЖ" установил два рекорда французского футбола
09:25
Мировой футбол

"ПСЖ" установил два рекорда французского футбола

Парижане снова вышли в финал Лиги чемпионов

Игрок "Реала" предложен "Ювентусу"
09:13
Мировой футбол

Игрок "Реала" предложен "Ювентусу"

Защитник мадридского клуба может продолжить карьеру в Италии

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
6 Мая 05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет