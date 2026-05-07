Каземиро напомнил Каррагеру о двух проигранных финалах Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста "Ливерпуля" Джейми Каррагера.

"Сейчас многие на телевидении говорят не задумываясь. Я никогда не любил подобные споры, но понимаю эмоции Каррагера. Я дважды побеждал его команду в финалах Лиги чемпионов в составе "Реала". Если один и тот же человек два раза выигрывает у тебя финал, это оставляет неприятные чувства", - заявил Каземиро.

Бразилец при этом подчеркнул, что не испытывает негатива к бывшему защитнику и уважает его как футболиста.

"Самое главное, что позже он признал ошибку и изменил свое мнение", - сказал Каземиро.