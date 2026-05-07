В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"

В "Баварии" остались недовольны работой арбитров в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, в мюнхенском клубе считают, что несколько спорных эпизодов серьезно повлияли на ход встречи.

По информации источника, в "Баварии" уверены, что Нуну Мендеш должен был получить вторую желтую карточку, а эпизод с Жоау Невешем требовал более детального вмешательства VAR.

Также в немецком клубе считают, что по ходу матча арбитры ошибочно фиксировали ряд нарушений в пользу "ПСЖ".

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани после игры также выразил недовольство судейскими решениями.

"Некоторые спорные эпизоды стали для нас очень тяжелыми последствиями", - заявил Венсан Компани.

Отметим, что ответная встреча завершилась вничью 1:1, а по сумме двух матчей "ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов, победив со счетом 6:5.