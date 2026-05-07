Джесси Секидика: "Лига чемпионов - большой шанс для "Сабаха"

Нигерийский футболист "Сабаха" Джесси Секидика заявил, что команда настроена завершить сезон с "золотым дублем" и достойно представить Азербайджан в Лиге чемпионов.

"Финал Кубка очень важен для нас. Чемпионство уже стало большим успехом, но мы хотим большего. Знаем, что "Зиря" - сильная и организованная команда, однако верим в свое качество и менталитет. Если покажем лучшую игру, то можем завершить сезон с "золотым дублем", - заявил Секидика в интервью futbolinfo.az.

Футболист также рассказал о своей ситуации в команде и причинах нерегулярного появления в стартовом составе.

"В начале сезона у меня были проблемы с травмами, и это помешало набрать ритм и стабильность. Решение по составу принимает главный тренер, и мы должны уважать его выбор. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы максимально помочь команде до конца сезона", - сказал нигериец.

Говоря о перспективах "Сабаха" в Лиге чемпионов, Секидика отметил успехи "Карабаха" в еврокубках.

""Карабах" очень достойно представлял азербайджанский футбол в Европе и заслуживает большого уважения. Для "Сабаха" Лига чемпионов - это новый вызов и большая возможность. Верю, что наша команда тоже сможет добиться хороших результатов в Европе", - подчеркнул Секидика.