Йозуа Киммих: "Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе"

Йозуа Киммих: "Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе"

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после полуфинального противостояния с "ПСЖ".

"Это наш лучший сезон за мои 11 лет в клубе - даже лучше, чем сезон с треблом. Тогда первая часть сезона была не очень хорошей, а потом мы прибавили. Но по стабильности у нас не было такого сезона, как этот", - заявил Йозуа Киммих.

Немецкий хавбек признался, что именно поэтому поражение от "ПСЖ" воспринимается особенно тяжело.

"Меня еще больше огорчает вылет из Лиги чемпионов. Все в раздевалке верят, что эта команда может выиграть турнир. Мы верим в тренера, персонал и самих себя", - сказал Киммих.

Футболист также сравнил нынешний сезон с предыдущими еврокубковыми кампаниями команды.

"В прошлом сезоне мы не были хуже "Интера". А сейчас были еще ближе к цели и играли на равных с очень сильным ПСЖ", - подчеркнул полузащитник "Баварии".

