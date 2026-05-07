7 Мая 2026 12:17
CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

CBC Sport объяснил отсутствие трансляции полуфинального матча Лиги чемпионов между "Баварией" и "ПСЖ" (1:1, 5:6 по итогам двух матчей) технической проблемой. Игра была заранее заявлена в эфирной сетке, однако в назначенное время зрители не увидели трансляцию, что вызвало критику в социальных сетях.

"Это была техническая проблема, мы признаем свою ошибку. Вина на нас, это техника. Мы не хотели, чтобы так вышло. Мы осознаем ответственность. Приносим извинения нашим зрителям, видимо, так сложилась наша судьба", - заявил главный редактор CBC Sport Шамсаддин Аббасов в беседе с futbolpress.az.

Ранее телеканал анонсировал показ встречи, но не вышел с трансляцией в момент начала матча. После этого пользователи начали обсуждать ситуацию и требовать объяснений от CBC Sport.

