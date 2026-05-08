Испания получила дополнительную путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

Испания заработала пятую путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Дополнительное место в финальной стадии главного клубного турнира Европы испанцы получили благодаря победе "Райо Вальекано" над "Страсбуром" (1:0) в ответном полуфинале Лиги конференций УЕФА.

Напомним, с момента расширения ЛЧ до 36 команд две дополнительные путевки в общий этап достаются странам, чьи клубы набрали больше всех очков в таблице коэффициентов УЕФА в предшествующем сезоне. Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Англия.

За четыре тура до конца чемпионата Испании в топ-4 Ла Лиги входят "Барселона" (88 очков), "Реал" (77), "Вильярреал" (68) и "Атлетико" (63). На пятой строчке с 53 очками располагается "Бетис". Шестое место занимает "Сельта", у которой 47 очков.