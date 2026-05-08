В финалы еврокубков УЕФА вышли три клуба из Англии

8 Мая 2026 02:50
Полуфинальные баталии трех главных турниров УЕФА завершились, и теперь стало ясно, кто поспорит за трофеи уже в мае.

Кульминацией Лиги чемпионов станет встреча тридцатого мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште: французский "ПСЖ" попробует остановить лондонский "Арсенал".

За победу в Лиге Европы двадцатого мая на стамбульском стадионе "Ататюрк" сразятся немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла".

Неделей позже, двадцать седьмого мая, в Лейпциге финал Лиги конференций сведет "Кристал Пэлас" из Лондона с испанским "Райо Вальекано".

Таким образом, каждое из трех решающих противостояний украшает представитель Англии, тогда как Франция, Германия и Испания делегировали по одному коллективу.

