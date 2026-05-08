Родители игроков "Реала" обратились к Пересу с обеспокоенностью

Родители двух футболистов мадридского "Реала" обратились напрямую к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы выразить обеспокоенность тем, что их сыновья не получают достаточно игрового времени. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE.

Данный инцидент, как отмечается, подчеркивает влияние семей на игроков, а также сохраняющуюся напряженную атмосферу в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде оказался в больнице после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени. Также появилась информация, что минимум шесть игроков "сливочных" перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают друг с другом.