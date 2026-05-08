8 Мая 2026
RU

"Ливерпуль" планирует масштабную закупку в полузащиту

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2026 08:15
38
"Ливерпуль" планирует масштабную закупку в полузащиту

"Ливерпуль" планирует активно укреплять свою полузащиту летом и составил список из четырех футболистов, которых может купить. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, футболист "Кристал Пэлас" Адам Уортон по-прежнему занимает видное место в списке мерсисайдцев. Переговоры могут продвинуться вперед, если оценка стоимости со стороны "орлов" совпадет с ожиданиями "Ливерпуля".

Также "красные" следят за Ламином Камара из "Монако" и Мамаду Сангаре из "Ланса".

"Ливерпуль" по-прежнему высоко оценивает полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. Помешать потенциальному переходу игрока может его цена в размере € 92,5 млн. Мерсисайдцы считают эту сумму завышенной, поскольку хотят усилить несколько позиций летом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хаос в Мадриде: "Реал" зовет Моуринью, чтобы остановить развал команды
07:20
Мировой футбол

Хаос в Мадриде: "Реал" зовет Моуринью, чтобы остановить развал команды

Португалец тренировал испанский гранд с 2010 по 2013 год
"Бавария" и "Ньюкасл" провели переговоры о трансфере Гордона
05:50
Мировой футбол

"Бавария" и "Ньюкасл" провели переговоры о трансфере Гордона

Первоначальные требования клуба английской Премьер-лиги составляют € 90 млн
Испания получила дополнительную путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон
04:36
Мировой футбол

Испания получила дополнительную путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон

Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Англия
В финалы еврокубков УЕФА вышли три клуба из Англии
02:50
Мировой футбол

В финалы еврокубков УЕФА вышли три клуба из Англии

У Англии есть шанс собрать все еврокубки

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Унаи Эмери вновь вышел в финал ЛЕ - уже в шестой раз
01:50
Мировой футбол

Унаи Эмери вновь вышел в финал ЛЕ - уже в шестой раз

Он выигрывал трофей четырежды

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака