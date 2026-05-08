"Ливерпуль" планирует масштабную закупку в полузащиту

"Ливерпуль" планирует активно укреплять свою полузащиту летом и составил список из четырех футболистов, которых может купить. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, футболист "Кристал Пэлас" Адам Уортон по-прежнему занимает видное место в списке мерсисайдцев. Переговоры могут продвинуться вперед, если оценка стоимости со стороны "орлов" совпадет с ожиданиями "Ливерпуля".

Также "красные" следят за Ламином Камара из "Монако" и Мамаду Сангаре из "Ланса".

"Ливерпуль" по-прежнему высоко оценивает полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. Помешать потенциальному переходу игрока может его цена в размере € 92,5 млн. Мерсисайдцы считают эту сумму завышенной, поскольку хотят усилить несколько позиций летом.