Хаос в Мадриде: "Реал" зовет Моуринью, чтобы остановить развал команды

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью готов вернуться в "Королевский клуб", несмотря на все сложности "сливочных". На текущий момент он возглавляет "Бенфику". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

По информации источника, внутри мадридской команды растет убеждение, что она нуждается в единстве сильнее, чем когда-либо. В "Реале" видят в Моуринью специалиста, способного восстановить это единство.

Ранее ряд СМИ сообщил, что после тренировки в раздевалке команды произошла драка между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В результате этого конфликта уругвайский футболист упал на пол и ударился головой о стол. Вальверде получил рассечение, после чего отправился в больницу.

Португалец тренировал испанский гранд с 2010 по 2013 год.