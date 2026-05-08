Лейла Алиева вышла в 1/8 финала Большого шлема - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева успешно начала выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 52 кг, в 1/16 финала победила представительницу Индии Таништу Токас. Алиева завершила схватку иппоном и прошла в следующий раунд.

В 1/8 финала Лейла Алиева встретится с российской дзюдоисткой Лилией Нугаевой.

Сегодня шесть представителей сборной Азербайджана по дзюдо начнут выступление на турнире Большого шлема в Астане.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами выйдут Рашад Елкиев, Туран Байрамов, Шафаг Гамидова, Кенюль Алиева, Гюлтадж Мамедалиева и Лейла Алиева. Квалификационные схватки стартуют в 10:00, финальный блок - в 16:00.

Азербайджан представлен на турнире 11 дзюдоистами в семи весовых категориях - шестью мужчинами и пятью женщинами. В соревновании, входящем в Мировой тур дзюдо, участвуют 295 спортсменов из 36 стран.

Мужчины

66 кг, 1/16 финала

Рашад Елкиев - Хену Ан (Корея).

Туран Байрамов - Маттео Пирас (Италия).

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Шафаг Гамидова - Айтана Диас Эрнандес (Испания).

48 кг, 1/8 финала

Кенюль Алиева - победительница пары Севинч Муродова (Узбекистан) / Кристина Дудина (Россия).

52 кг, 1/16 финала

Лейла Алиева - Таништа Токас (Индия).

52 кг, 1/8 финала

Гюлтадж Мамедалиева - Шраддха Кадубал Чопаде (Индия).

Отметим, что турнир Большого шлема в Астане завершится 10 мая.