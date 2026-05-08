Майкл Каррик о своем будущем в "МЮ": "Когда придет время, все решится"

Временный главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик заявил, что спокойно относится к неопределенности вокруг своего будущего на бровке манкунианцев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, 44-летний специалист продолжит руководить "Манчестер Юнайтед" в заключительных матчах сезона, но пока не получил окончательного решения клуба. При этом ожидается, что ему предложат остаться главным тренером после того, как команда обеспечила участие в Лиге чемпионов.

Каррик принял "Манчестер Юнайтед" в январе после ухода Рубена Аморима и резко изменил положение команды. После его назначения манкунианцы выиграли 10 из 14 матчей Премьер-лиги, поднялись на третье место и вернули себе путевку в Лигу чемпионов. Победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2 стала одним из ключевых результатов этого отрезка, а с момента назначения Каррика "красные дьяволы" набрали больше всех очков в Английской Премьер-Лиге (32).

Сам Каррик на фоне слухов о постоянном контракте не стал делать громких заявлений: "Я отношусь к этому спокойно. Все решится тогда, когда должно решиться. Это не в моих руках, поэтому посмотрим, что произойдет".

Тренер подчеркнул, что сейчас для него важнее не собственный статус, а сильное завершение сезона: "Я понимаю смысл вопроса, но на данном этапе моя цель - подготовить игроков к тому, чтобы они решительно закончили сезон. Я всегда говорил, что спокоен. Когда придет время, все решится".

Возвращение в Лигу чемпионов может принести "Манчестер Юнайтед" до 100 млн фунтов дополнительного дохода и расширить возможности клуба на трансферном рынке. При этом руководство по-прежнему намерено действовать осторожно и сохранять курс на устойчивое развитие, а не на хаотичные траты.

Внутри и вокруг клуба все больше аргументов в пользу Каррика. Исполнительный директор Омар Беррада и футбольный директор Джейсон Уилкокс впечатлены его работой, а команда поддерживает тренера. Нападающий Матеус Кунья ранее заявил, что Каррик пользуется полным доверием группы и в его работе есть черты эпохи Алекса Фергюсона.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер также считает, что Каррик приблизился к постоянной должности. По его словам, спокойствие специалиста стало одним из главных факторов восстановления команды.

"Он спокоен, и для меня это самое главное. Думаю, у него действительно очень хорошие шансы получить эту работу, но ему еще нужно хорошо закончить сезон", - отметил Паркер.

Каррик не скрывает, что ясность по будущему важна, но связывает ее с естественным завершением сезона: "Мы сильно провели концовку, поставили себя в хорошее положение, и вопрос моей роли на будущее, думаю, должен обсуждаться именно в это время. Об этом всегда говорили ближе к концу сезона или уже после него".

До конца чемпионата "Манчестер Юнайтед" проведет матчи против "Сандерленда", "Ноттингем Фореста" и "Брайтона". Если команда выиграет оставшиеся встречи, она наберет 73 очка - такого уровня после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году клуб достигал лишь три раза.

Каррик при этом настаивает, что даже во временном статусе не работал как человек, пришедший на короткий срок. Он заявил: "Хотя это временная работа, я с самого начала не воспринимал ее краткосрочно. Я всегда принимал решения, думая о долгосрочном развитии команды и отдельных игроков".