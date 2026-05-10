"Комо" победил "Верону" и поднялся в топ-5 Серии А - ВИДЕО

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Комо" на выезде обыграл "Верону" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, гости считались фаворитами встречи и по ходу игры владели преимуществом, однако долгое время не могли реализовать свои моменты.

Судьба матча решилась на 71-й минуте, когда победный гол забил греческий форвард Анастасиос Дувикас.

Благодаря этой победе "Комо" набрал 65 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Серии А.

"Верона", которая ранее уже потеряла шансы на сохранение места в элитном дивизионе, с 20 очками остается на 19-й позиции.

Отметим, что в первом круге "Комо" также оказался сильнее соперника, победив со счетом 3:1.