10 Мая 2026 17:24
"Реал" выразил соболезнования Флику после смерти его отца

Мадридский "Реал" отреагировал на смерть отца главного тренера "Барселоны" Ханси Флика.

Как сообщает İdman.Biz, на официальном сайте "сливочных" было опубликовано заявление с соболезнованиями в адрес немецкого специалиста и его семьи.

"Реал", президент и совет директоров клуба глубоко скорбят о смерти отца главного тренера "Барселоны" Ханси Флика. Клуб выражает соболезнования и сочувствие его семье и всем близким. Пусть он покоится с миром", - говорится в заявлении мадридского клуба.

Напомним, сегодня "Барселона" и "Реал" встретятся в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Для каталонского клуба ничья в "эль класико" позволит досрочно оформить чемпионский титул.

