"ПСЖ" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

Французский "ПСЖ" активизировал работу по возможному трансферу нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на PSG Report, парижский клуб уже несколько недель поддерживает контакты с окружением аргентинского форварда.

По информации источника, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике является большим поклонником Альвареса и считает его идеальным усилением для своей команды.

Отмечается, что победитель Лиги чемпионов намерен серьезно побороться за игрока, несмотря на интерес со стороны "Барселоны" и других европейских топ-клубов.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал девять результативных передач.