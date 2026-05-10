"ПСЖ" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

10 Мая 2026 17:45
Французский "ПСЖ" активизировал работу по возможному трансферу нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на PSG Report, парижский клуб уже несколько недель поддерживает контакты с окружением аргентинского форварда.
По информации источника, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике является большим поклонником Альвареса и считает его идеальным усилением для своей команды.

Отмечается, что победитель Лиги чемпионов намерен серьезно побороться за игрока, несмотря на интерес со стороны "Барселоны" и других европейских топ-клубов.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал девять результативных передач.

