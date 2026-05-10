"Трабзонспор" требует 20 миллионов евро за своего форварда

Нападающий "Трабзонспора" Фелипе Аугусто оказался в центре внимания сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, турецкий клуб уже получил официальное предложение по трансферу 22-летнего форварда.

По информации источника, ранее один из претендентов предлагал за футболиста 15 миллионов евро, однако "Трабзонспор" ответил отказом. Клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 20 миллионов евро.

Интерес к бразильскому нападающему также проявляют другие команды из Европы.

Фелипе Аугусто выступает за "Трабзонспор" с лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

Контракт форварда с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.