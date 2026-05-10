10 Мая 2026
RU

"Трабзонспор" требует 20 миллионов евро за своего форварда

Мировой футбол
Новости
10 Мая 2026 15:16
39
"Трабзонспор" требует 20 миллионов евро за своего форварда

Нападающий "Трабзонспора" Фелипе Аугусто оказался в центре внимания сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, турецкий клуб уже получил официальное предложение по трансферу 22-летнего форварда.

По информации источника, ранее один из претендентов предлагал за футболиста 15 миллионов евро, однако "Трабзонспор" ответил отказом. Клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 20 миллионов евро.

Интерес к бразильскому нападающему также проявляют другие команды из Европы.

Фелипе Аугусто выступает за "Трабзонспор" с лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

Контракт форварда с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" заинтересовался звездой дортмундской "Боруссии"
14:33
Мировой футбол

"Реал" заинтересовался звездой дортмундской "Боруссии"

Мадридский клуб следит за Каримом Адейеми
Экс-защитник "Челси" стал главным кандидатом на пост тренера клуба
13:58
Мировой футбол

Экс-защитник "Челси" стал главным кандидатом на пост тренера клуба

Лондонцы рассматривают назначение Филипе Луиса уже этим летом

Кварацхелия получил шанс сыграть за "ПСЖ" уже сегодня
13:16
Мировой футбол

Кварацхелия получил шанс сыграть за "ПСЖ" уже сегодня

Грузинский вингер готовится выйти на поле в очередной игре Лиги 1

Моуринью может получить особую миссию в "Реале"
12:59
Мировой футбол

Моуринью может получить особую миссию в "Реале"

Руководство мадридского клуба хочет вернуть порядок и стабильность в команду
"Бешикташ" хочет подписать защитника "Реала"
12:23
Мировой футбол

"Бешикташ" хочет подписать защитника "Реала"

Турецкий клуб готов предложить за испанского футболиста 20 миллионов евро

Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника "Брайтона"
11:46
Мировой футбол

Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника "Брайтона"

Нидерландский футболист может сменить команду летом

Самое читаемое

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram
7 Мая 18:21
Мировой футбол

Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура