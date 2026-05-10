Моуринью может получить особую миссию в "Реале"

Руководство мадридского "Реала" определилось с главной задачей для нового главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, приоритетом для будущего наставника "сливочных" станет восстановление стабильности, уважения и порядка внутри коллектива, которые, по мнению клуба, были утрачены по ходу нынешнего сезона.

Источник отмечает, что такие требования будут предъявлены любому специалисту, который возглавит "Реал" летом. Однако главным претендентом на этот пост считается Жозе Моуринью, в настоящее время работающий в "Бенфике".

Сообщается, что португальский тренер готов принять этот вызов и изменить ситуацию в мадридском клубе.

Кроме того, руководство "Реала" считает важной задачей усиление состава, однако в клубе уверены, что внутренние конфликты между футболистами и утечки информации из раздевалки нанесли команде не меньший ущерб, чем кадровые проблемы.