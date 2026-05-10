"Бавария" готовит новый трансфер из "Ювентуса"

Футбольный клуб "Бавария" продолжает проявлять интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, переговоры между сторонами могут состояться в последнюю неделю мая.

По информации источника, мюнхенский клуб готов предложить сербскому форварду контракт до лета 2028 года. Зарплата Влаховича в случае перехода составит около 6 миллионов евро в год.

Напомним, Влахович перешел в "Ювентус" из "Фиорентины" в январе 2022 года. По данным СМИ, сумма трансфера тогда составила 85,4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей в Серии А, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.