Стали известны 16 участников Лиги чемпионов сезона-2026/27

По итогам субботнего футбольного вечера определились еще два участника общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, путевки в турнир завоевали "РБ Лейпциг", гарантировавший себе третье место в Бундеслиге, а также "Галатасарай", вновь ставший чемпионом Турции.

На данный момент участие в общем этапе Лиги чемпионов уже обеспечили 16 клубов:

"Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Ланс", ПСВ, "Порту" и "Галатасарай".

Отметим, что в общем этапе Лиги чемпионов сыграют 36 команд, еще семь путевок будут разыграны через квалификацию.