10 Мая 2026 13:58
Экс-защитник "Челси" стал главным кандидатом на пост тренера клуба

Бывший футболист "Челси" Филипе Луис является главным претендентом на пост нового главного тренера лондонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство "синих" всерьез рассматривает возможность назначения бразильского специалиста уже ближайшим летом.

По информации источника, в "Челси" считают Филипе Луиса подходящей фигурой для масштабной перестройки команды и создания новой игровой философии на "Стэмфорд Бридж".

Также отмечается, что бывший защитник получил высокую оценку благодаря быстрому прогрессу в тренерской карьере и хорошему пониманию внутренней культуры клуба, за который он выступал в сезоне-2014/15.

Тогда бразилец провел за "Челси" 26 матчей и помог команде выиграть английскую Премьер-лигу и Кубок лиги.

Переговоры между сторонами продолжаются, а сам Филипе Луис входит в число главных кандидатов на должность. После увольнения из "Фламенго" в марте нынешнего года тренер остается без клуба.

İdman.Biz
