"Реал" заинтересовался звездой дортмундской "Боруссии"

10 Мая 2026 14:33
Вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми может продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, "сливочные" проявляют интерес к 24-летнему немецкому футболисту.

По информации источника, Адейеми входит в шорт-лист "Реала" на позицию правого нападающего, однако не является единственным кандидатом на усиление этой позиции.

В нынешнем сезоне футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал пять результативных передач.

Действующий контракт Адейеми с "Боруссией" рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

