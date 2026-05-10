Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд прокомментировал поступок Хамзата Чимаева после их титульного боя.

Как сообщает İdman.Biz, после завершения главного поединка турнира UFC 328 в Ньюарке Чимаев лично надел чемпионский пояс на американского бойца.

Позже Стрикленд признался, что подобные моменты вызывают особое уважение между соперниками.

"Когда ты выходишь на бой с другим человеком, твоя душа обнажается. Вы истекаете кровью и хотите сдаться. В бою ты просто испытываешь такое уважение, которое не зависит от расы, религии, национальности. Ты как бы становишься чьим-то братом", - заявил Стрикленд на пресс-конференции.

Напомним, Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.