Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот оказался под усиленным давлением после сезона, в котором действующий чемпион Англии потратил огромные деньги на трансферы, но рискует остаться без трофеев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group (FSG) пока готовы дать нидерландскому специалисту шанс продолжить работу в следующем сезоне. Однако критика вокруг Слота усилилась после серии неудач: команда рано выбыла из борьбы за титул в Премьер-лиге, остановилась в четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА, а в Кубке лиги завершила выступление уже в четвертом раунде.

Главная причина давления - разрыв между ожиданиями и реальностью. Прошлым летом "Ливерпуль" провел рекордную трансферную кампанию: клуб потратил 446 млн фунтов (около 1,03 млрд манатов) и подписал в том числе Александера Исака, Флориана Вирца, Юго Экитике и других игроков. При таких вложениях сезон без титулов воспринимается уже не как спад, а как провал проекта.

Дополнительный удар по позиции Слота нанесло поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:3. После него капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признал, что клубу летом предстоит серьезная внутренняя работа, а сезон команды назвал неприемлемым. Это поражение стало 18-м для "Ливерпуля" во всех турнирах, что усилило разговоры о кризисе идентичности команды.

Журналист Daily Mail Льюис Стил считает, что Слот пока не дал болельщикам убедительных оснований верить в резкий поворот ситуации. Он написал: "Слот должен сделать что-то, чтобы показать болельщикам, что именно он может изменить ситуацию. Пока нет никаких доказательств, что следующий сезон будет лучше".

Бывший футболист "Ливерпуля" Джон Олдридж также резко прошелся по нынешней команде после поражения от "Манчестер Юнайтед". По его мнению, мерсисайдцы потеряли свое лицо и слишком легко позволяют соперникам вскрывать оборону.

Олдридж особенно жестко оценил защитную линию: "Я мог бы в 67 лет с сигарой во рту сыграть в этой четверке защитников. Не нужно оправдываться травмами".

Отдельная проблема - атака и будущее Мохамеда Салаха. Слот уже говорил о необходимости грамотно встроить будущую замену египтянина в команду, а сам Салах на фоне ухода по окончании сезона заявил, что находится в мире со своим решением. Это делает летнее окно для "Ливерпуля" еще более сложным: клубу нужно не только исправить провалы нынешней кампании, но и перестроить одну из ключевых зон состава.

При этом FSG не спешит увольнять Слота. Логика владельцев в том, что масштабная перестройка состава требует времени, а тренер должен получить возможность исправить сезон после тяжелого переходного года. Но само доверие уже не выглядит безусловным: если "Ливерпуль" не покажет ясного прогресса на старте нового сезона, давление на тренера может быстро перейти в вопрос об отставке.

Отметим, что следующим летом "Ливерпуль" планирует прежде всего усилить полузащиту. Также в клубной повестке остается поиск возможной замены Салаху, поскольку уход египтянина может стать одним из самых болезненных кадровых решений для команды после чемпионского сезона.