Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках

Футболисты сборной Италии Сандро Тонали и Николо Фаджоли не получили новых дисквалификаций после завершения уголовной части расследования по делу о ставках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, спортивные наказания игроки уже отбыли ранее, а теперь окончательно завершилась и юридическая часть процесса. Тонали должен выплатить штраф в размере 78 тыс евро (155,6 тыс манатов), а Фаджоли получил один месяц условного лишения свободы.

Дело касалось ставок через нелегальные букмекерские платформы. Следствие также рассматривало подозрения в том, что футболисты могли продвигать такие сайты среди других профессиональных игроков, помогать с созданием аккаунтов и передавать платежи.

Тонали и Фаджоли уже проходили через спортивные санкции по этому делу. Полузащитник "Ньюкасла" был отстранен на 10 месяцев за ставки на футбольные матчи, включая игры команд, за которые он выступал, а также получил обязательства по программе лечения игровой зависимости. Фаджоли, который сейчас играет за "Фиорентину", ранее был дисквалифицирован на семь месяцев и также должен был пройти терапевтическую программу.

Отметим, что расследование вокруг нелегальных ставок в итальянском футболе началось осенью 2023 года. Тогда Тонали, Фаджоли и Николо Дзаньоло попали в поле зрения прокуратуры Турина, а Тонали и Дзаньоло были отправлены обратно в клубы из расположения сборной Италии после уведомления полиции.