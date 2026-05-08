Джейдон Санчо: три года, три клуба, три еврокубка, три финала

Футболист "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо получил шанс сыграть в третьем европейском финале за три года подряд - каждый раз с новым клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, после выхода "Астон Виллы" в финал Лиги Европы английский вингер продолжил редкую серию. В 2024 году он дошел до финала Лиги чемпионов с "Боруссией Дортмунд", в 2025-м выиграл Лигу конференций с "Челси", а теперь может сыграть в решающем матче Лиги Европы за "Астон Виллу".

Особенность ситуации в том, что все это время Санчо формально остается игроком "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" официально арендовала его у манкунианского клуба летом 2025 года, а Sky Sports отмечал, что футболист проводит сезон в аренде, находясь в последнем году контракта с "Манчестер Юнайтед", у которого есть опция продления соглашения еще на 12 месяцев.

В 2024 году Санчо играл за "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов против "Реала". Немецкий клуб уступил мадридцам со счетом 0:2, а сам англичанин вышел в стартовом составе. В 2025 году он уже с "Челси" победил "Бетис" в финале Лиги конференций - 4:1, забив один из голов лондонской команды.

Теперь Санчо дошел до финала с "Астон Виллой". Команда Унаи Эмери разгромила "Ноттингем Форест" со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и прошла дальше с общим счетом 4:1. В финале, который пройдет 20 мая в Стамбуле, английский клуб сыграет с "Фрайбургом".

Отметим, что для "Астон Виллы" это первый европейский финал с 1982 года. Для Санчо же это еще один парадоксальный этап карьеры: после конфликта и потери места в "Манчестер Юнайтед" он три сезона подряд оказывается в решающих матчах еврокубков, но каждый раз уже в форме арендованного клуба.