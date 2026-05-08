Оливер Кан раскритиковал систему Компани в "Баварии"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан раскритиковал тактическую модель главного тренера мюнхенского клуба Венсана Компани после вылета команды из Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport, легенда немецкого футбола считает, что проблемы "Баварии" в матче с "ПСЖ" не были случайными. По мнению Кана, система Компани делает команду слишком уязвимой даже при минимальной потере контроля над игрой.

Кан отметил: "В последние недели мы увидели, что система Компани связана с большим риском. Когда эта система теряет даже самый небольшой контроль, ты быстро понимаешь, насколько она уязвима. Против "ПСЖ" произошло именно это. Для этого не понадобились даже две или три минуты".

Бывший голкипер считает, что на высоком уровне одной атакующей модели недостаточно. Он подчеркнул, что команда, претендующая на успех в Лиге чемпионов, должна уметь контролировать игру и перестраиваться по ходу матча.

"Если ты пропускаешь два или три гола, ты не всегда сможешь забить четыре. В современном футболе вопрос не в том, чтобы слепо держаться одной системы, а в наличии плана Б и умении реализовывать много разных идей", - сказал Кан.

По мнению бывшего вратаря, "Бавария" при Компани может выглядеть зрелищно, но ключевой проблемой остается нехватка баланса. Кан считает, что именно отсутствие альтернативного сценария стало одной из причин неудачи мюнхенцев в Лиге чемпионов.