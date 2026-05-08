Раздевалка "Реала" раскололась после смены тренера

В раздевалке "Реала" обострился внутренний раскол после ухода Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа, а конфликт Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени стал не отдельной ссорой, а самым громким проявлением общего кризиса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, часть игроков поддерживала идеи Хаби Алонсо, тогда как другая группа отвергала этот курс и больше верила в работу Арбелоа. Издание пишет, что линия разделения идет еще со времен Алонсо: одни игроки были за баскского тренера, другие - против него, а сейчас, по данным французского источника, Арбелоа сохраняет поддержку только части состава.

На этом фоне произошла драка Вальверде и Тчуамени, однако список конфликтов в раздевалке этим не ограничивается. AS пишет, что за последние недели всплыли сразу несколько эпизодов: Антонио Рюдигер ударил Альваро Каррераса, Рауль Асенсио, Дани Себальос и Дани Карвахаль испортили отношения с тренером из-за малого игрового времени.

Напряжение вокруг Мбаппе испанские и европейские СМИ выделяют отдельно. В обзоре AS со ссылкой на L'Equipe говорится, что часть партнеров недовольна "привилегиями" француза, его ссорой с одним из членов тренерского штаба и задержками на командный ужин. Там же указывается, что Мбаппе становится все более изолированным внутри раздевалки и близко общается почти исключительно с французскими игроками. Отдельно упоминаются поездки Мбаппе за пределы Испании во время восстановления и появления на полосах газет с испанской актрисой Эстер Эспозито, а также утечку о медицинской ошибке при диагностике его колена.

История с Арбелоа также выходит за рамки результата. В испанской повестке есть сообщения о том, что не все игроки приняли его авторитет после назначения. Часть источников пишет о конфликтах Арбелоа с отдельными футболистами и о том, что тренер не смог стабилизировать раздевалку после ухода Алонсо. При этом есть и противоположная линия: El Debate в апреле утверждал, что игроки ценят его дисциплину и хотели бы его продолжения, что показывает не единое мнение раздевалки, а именно раскол вокруг фигуры тренера.

Клуб, по данным Reuters, провел экстренную встречу, чтобы остановить дальнейшую эскалацию. Источник агентства описывает цель совещания как попытку сбить напряжение в момент, когда нервы внутри команды на пределе, а раздевалка разделена. "Реал" подходит к концовке сезона после вылета из Лиги чемпионов и с 11-очковым отставанием от "Барселоны" за четыре тура до конца чемпионата Испании, и ближайший Класико против "Барселоны" может еще сильнее ударить по команде: если мадридцы не победят, каталонский клуб оформит чемпионство в матче с принципиальным соперником, что окончательно ударит по репутации команды в нынешнем сезоне.