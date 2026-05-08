8 Мая 2026 12:31
Луис Энрике собрал игроков "ПСЖ" в ресторане и сам не пришел

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике организовал ужин для футболистов после выхода команды в финал Лиги чемпионов, но сам не пришел на встречу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien, испанский специалист забронировал стол в ресторане Prunier рядом с Триумфальной аркой в Париже. Поводом стал его 56-й день рождения, который он отмечает в пятницу, а также выход "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов.

По данным источника, Луис Энрике хотел собрать команду вместе после еврокубкового успеха, но в итоге предоставил игрокам возможность отметить это без него. Футболисты "ПСЖ" провели вечер в ресторане и одновременно отпраздновали выход в финал Лиги чемпионов и день рождения главного тренера.

