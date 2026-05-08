"Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по Осимхену

8 Мая 2026 13:17
Футбольный клуб "Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по нападающему Виктору Осимхену и не собирается отпускать нигерийского форварда за сумму, равную его прошлой трансферной стоимости.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, "ПСЖ" предложил за Осимхена 75 млн евро (150 млн манатов), однако стамбульский клуб не стал даже рассматривать этот вариант. По данным источника, "Галатасарай" оценивает игрока значительно выше и может открыть переговоры только с суммы около 150 млн евро (300 млн манатов).

Интерес к Осимхену связывают не только с "ПСЖ". Ранее имя форварда также упоминали в контексте "Арсенала", "Барселоны", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Реала". AS писал, что "Галатасарай" установил для нигерийца ценник в 150 млн евро на фоне внимания ряда европейских клубов.

Позиция стамбульского клуба объясняется не только спортивной ценностью игрока, но и финансовой логикой. Летом 2025 года "Галатасарай" выкупил Осимхена у "Наполи" за 75 млн евро, что стало рекордным трансфером в истории турецкого футбола. По условиям сделки форвард подписал четырехлетний контракт, а итальянский клуб сохранил право на 10 процентов от будущей прибыли при следующей продаже игрока.

Главный тренер Окан Бурук видит Осимхена одной из ключевых фигур команды на следующий сезон. Поэтому руководство "Галатасарая", несмотря на интерес "ПСЖ", "Арсенала" и "Барселоны", не намерено продавать форварда за 75 млн евро и рассчитывает строить вокруг него атакующую линию.

Финансовые условия контракта также делают ситуацию особенной для турецкого футбола. По данным Reuters, Осимхен получает гарантированную зарплату 15 млн евро (30 млн манатов) за сезон, еще один млн евро (два млн манатов) предусмотрен в виде бонуса за лояльность, а пять млн евро (10 млн манатов) приходятся на имиджевые права. Общий годовой пакет составляет 21 млн евро (42 млн маната).

В нынешнем сезоне Осимхен провел за "Галатасарай" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач. Именно эта результативность усилила интерес к нему со стороны европейских клубов и одновременно укрепила позицию "Галатасарая" в переговорах.

İdman.Biz
