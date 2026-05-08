8 Мая 2026
RU

Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2026 14:35
38
Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси

Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала после матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Шабабом".

Как сообщает İdman.Biz, в сети появились кадры, на которых португальский форвард реагирует непристойным жестом на скандирования имени Лионеля Месси с трибун. По ходу встречи болельщики "Аль-Шабаба" пытались спровоцировать Роналду привычными кричалками в поддержку аргентинца, после чего футболист повернулся в сторону трибун и сделал спорное движение рукой.

Эпизод получил резонанс еще и потому, что подобная история уже приводила к санкциям против Роналду в Саудовской Аравии. В 2024 году после матча с "Аль-Шабабом" его дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за непристойный жест в ответ на скандирования "Месси". Тогда решение принял дисциплинарно-этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.

На этот раз скандальный эпизод произошел на фоне личного достижения португальца. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Шабаб" со счетом 4:2, а Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Отметим, что имя Месси регулярно используют болельщики соперников как провокацию против Роналду в матчах саудовских турниров. В последние годы такие эпизоды уже несколько раз попадали в международную спортивную повестку, а сам португалец ранее называл один из подобных жестов "ошибкой" и обещал не повторять такую реакцию.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках
14:53
Мировой футбол

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках

Уголовная часть расследования завершилась штрафом для одного игрока и условным сроком для другого

Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале"
14:27
Мировой футбол

Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале" - ВИДЕО

Главный тренер "Зиря" оценил силу "Сабаха" перед решающим матчем Кубка Азербайджана

"Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по Осимхену
13:17
Мировой футбол

"Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по Осимхену

Турецкий клуб не намерен продавать форварда, за которого парижане предложили 75 млн евро

Луис Энрике собрал игроков "ПСЖ" в ресторане и сам не пришел
12:31
Мировой футбол

Луис Энрике собрал игроков "ПСЖ" в ресторане и сам не пришел

Футболисты отметили выход в финал Лиги чемпионов и день рождения тренера без его участия

Джейдон Санчо: три года, три клуба, три еврокубка, три финала
12:13
Мировой футбол

Джейдон Санчо: три года, три клуба, три еврокубка, три финала

Футболист "Манчестер Юнайтед" вошел в историю с уникальным достижением

Оливер Кан раскритиковал систему Компани в "Баварии"
11:39
Мировой футбол

Оливер Кан раскритиковал систему Компани в "Баварии"

Легендарный вратарь считает, что мюнхенцам не хватает баланса и запасного плана

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака