Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси - ВИДЕО

Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала после матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Шабабом".

Как сообщает İdman.Biz, в сети появились кадры, на которых португальский форвард реагирует непристойным жестом на скандирования имени Лионеля Месси с трибун. По ходу встречи болельщики "Аль-Шабаба" пытались спровоцировать Роналду привычными кричалками в поддержку аргентинца, после чего футболист повернулся в сторону трибун и сделал спорное движение рукой.

Эпизод получил резонанс еще и потому, что подобная история уже приводила к санкциям против Роналду в Саудовской Аравии. В 2024 году после матча с "Аль-Шабабом" его дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за непристойный жест в ответ на скандирования "Месси". Тогда решение принял дисциплинарно-этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.

На этот раз скандальный эпизод произошел на фоне личного достижения португальца. "Аль-Наср" обыграл "Аль-Шабаб" со счетом 4:2, а Роналду забил свой 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Отметим, что имя Месси регулярно используют болельщики соперников как провокацию против Роналду в матчах саудовских турниров. В последние годы такие эпизоды уже несколько раз попадали в международную спортивную повестку, а сам португалец ранее называл один из подобных жестов "ошибкой" и обещал не повторять такую реакцию.