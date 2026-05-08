"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Палмера

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет делать полузащитника "Челси" Коула Палмера одним из главных трансферных приоритетов на летнее окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Mirror, руководство манкунианцев высоко оценивает 24-летнего футболиста, однако считает его переход слишком сложным и дорогим на фоне других задач. В клубе хотят прежде всего усилить центральную линию и оборону, поэтому вариант с Палмером фактически вывели из ближайшего трансферного плана.

Интерес к игроку обсуждали на фоне того, что Палмер с детства симпатизировал "Манчестер Юнайтед" и мог бы положительно отнестись к возвращению в Манчестер после выхода клуба в Лигу чемпионов. При этом сам футболист недавно говорил, что не планирует уходить из "Челси" и сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб.

Фактором против сделки остается и позиция "Челси". Палмер связан с клубом долгосрочным контрактом: в августе 2024 года он подписал продление до 2033 года, поэтому лондонцы не находятся под давлением и могут требовать за одного из лидеров команды крупную сумму.

По данным источника, трансферная стоимость Палмера составляет не менее 90 млн фунтов (207 млн манатов). Его недельная зарплата в "Челси" достигает 150 тыс фунтов (345,9 тыс манатов).

Палмер перешел в "Челси" из "Манчестер Сити" в 2023 году. Тогда лондонский клуб заплатил за него 40 млн фунтов (92 млн манатов), а сумма сделки могла вырасти еще на 2,5 млн фунтов за счет бонусов.