"Борнмут" отстранил Хименеса из-за переписки с 15-летней девушкой

Защитник "Борнмута" Алекс Хименес временно отстранен от матчей команды после публикации в соцсетях предполагаемой переписки с девушкой, заявившей, что ей 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, клуб уже начал внутреннее расследование и не включит 21-летнего футболиста в заявку на ближайший матч Премьер-лиги против "Фулхэма". В "Борнмуте" подтвердили, что знают о распространившихся публикациях, считают ситуацию серьезной и до завершения проверки не будут давать дополнительные комментарии.

Сам Хименес публично ситуацию пока не комментировал. Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола также заявил, что клубу необходимо установить факты, прежде чем принимать дальнейшие решения.

Отметим, что Хименес перешел в "Борнмут" из "Милана" после аренды и стал заметной фигурой в составе команды. Ранее он занимался в системе "Реала", затем продолжил карьеру в Италии, а в нынешнем сезоне закрепился в английском клубе. По данным The Times, защитник провел за "Борнмут" 32 матча.

"Борнмут" проводит сильный сезон и идет в верхней части таблицы АПЛ. На этом фоне отстранение Хименеса стало для клуба не только дисциплинарной, но и спортивной проблемой перед заключительным отрезком чемпионата.