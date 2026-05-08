8 Мая 2026
RU

"Борнмут" отстранил Хименеса из-за переписки с 15-летней девушкой

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2026 17:51
20
"Борнмут" отстранил Хименеса из-за переписки с 15-летней девушкой

Защитник "Борнмута" Алекс Хименес временно отстранен от матчей команды после публикации в соцсетях предполагаемой переписки с девушкой, заявившей, что ей 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, клуб уже начал внутреннее расследование и не включит 21-летнего футболиста в заявку на ближайший матч Премьер-лиги против "Фулхэма". В "Борнмуте" подтвердили, что знают о распространившихся публикациях, считают ситуацию серьезной и до завершения проверки не будут давать дополнительные комментарии.

Сам Хименес публично ситуацию пока не комментировал. Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола также заявил, что клубу необходимо установить факты, прежде чем принимать дальнейшие решения.

Отметим, что Хименес перешел в "Борнмут" из "Милана" после аренды и стал заметной фигурой в составе команды. Ранее он занимался в системе "Реала", затем продолжил карьеру в Италии, а в нынешнем сезоне закрепился в английском клубе. По данным The Times, защитник провел за "Борнмут" 32 матча.

"Борнмут" проводит сильный сезон и идет в верхней части таблицы АПЛ. На этом фоне отстранение Хименеса стало для клуба не только дисциплинарной, но и спортивной проблемой перед заключительным отрезком чемпионата.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Палмера
17:04
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Палмера

Манкунианцы высоко оценивают игрока "Челси", но летом сосредоточатся на полузащите и обороне

Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте
16:47
Мировой футбол

Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте

FSG пока готова дать тренеру еще один шанс, но вокруг команды растут сомнения после титулов, трансферов и поражения от "Манчестер Юнайтед"
Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ
15:35
Мировой футбол

Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ

Тренер "Манчестер Сити" прошел месяц без потерь, а капитан "Ноттингем Форест" помог команде оторваться от зоны вылета

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках
14:53
Мировой футбол

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках

Уголовная часть расследования завершилась штрафом для одного игрока и условным сроком для другого

Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси
14:35
Мировой футбол

Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси - ВИДЕО

Португалец попал в новый скандал после победы "Аль-Насра" над "Аль-Шабабом"
Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале"
14:27
Мировой футбол

Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале" - ВИДЕО

Главный тренер "Зиря" оценил силу "Сабаха" перед решающим матчем Кубка Азербайджана

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака