Альфонсо Дэвис выбыл на несколько недель перед чемпионатом мира

Защитник "Баварии" и капитан сборной Канады Альфонсо Дэвис пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности левого бедра.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Баварии", футболист получил повреждение в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "ПСЖ". Встреча завершилась со счетом 1:1, а мюнхенский клуб вылетел из турнира. Медицинское обследование подтвердило мышечную травму, из-за которой Дэвис выбыл из строя на несколько недель.

Дэвис вышел на поле во втором тайме и доиграл матч до конца, однако после встречи прошел обследование. По данным Reuters, эта травма фактически ставит под вопрос его участие в заключительном отрезке клубного сезона, поскольку у "Баварии" осталось три матча, включая финал Кубка 23 мая.

Повреждение стало особенно чувствительным для сборной Канады. Команда является одним из хозяев чемпионата мира-2026, а Дэвис остается ее капитаном и ключевым игроком. Первый матч на турнире канадцы проведут 12 июня против Боснии и Герцеговины, поэтому сроки восстановления защитника приобретают дополнительное значение.

Отметим, что Канада выступит в группе B, где также сыграют Катар и Швейцария.