8 Мая 2026 19:15
"Борнмут" отстранил футболиста после скандала с несовершеннолетней

Английский "Борнмут" временно отстранил защитника Алехандро Хименеса после резонансной ситуации, связанной с перепиской футболиста в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Борнмута", испанский игрок не будет включен в заявку команды на матч 36-го тура английской Премьер-лиги против "Фулхэма". Встреча состоится 9 мая в Лондоне.

Ранее в интернете появилась переписка, в которой Хименес флиртовал с 15-летней девочкой, предварительно узнав ее возраст. После распространения информации клуб выступил с официальным заявлением.

"Борнмут" подтвердил, что осведомлен о публикациях в социальных сетях, касающихся правого защитника Алехандро Хименеса. В клубе подчеркнули, что серьезно относятся к ситуации и в настоящее время проводят внутреннее расследование.

В заявлении также отмечается, что на данный момент клуб не намерен давать дополнительные комментарии по этому делу.

İdman.Biz
