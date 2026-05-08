8 Мая 2026
RU

Чимаев и Стрикленд сделали вес перед титульным боем на UFC 328

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2026 19:30
33
Чимаев и Стрикленд сделали вес перед титульным боем на UFC 328

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и бывший обладатель титула Шон Стрикленд успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 328.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UFC, оба бойца показали одинаковый вес - 83,91 кг. Их титульный поединок состоится в ночь с 9 на 10 мая в американском Ньюарке.

Для представляющего ОАЭ Чимаева этот бой станет первой защитой чемпионского пояса. Уроженец Чечни остается непобежденным в профессиональной карьере: на его счету 15 побед, 12 из которых были одержаны досрочно. Чемпионом UFC Хамзат стал без единого поражения, войдя в число немногих бойцов в истории организации, добившихся такого достижения.

Американец Шон Стрикленд подходит к бою с рекордом в 30 побед и семь поражений. При этом 16 своих поединков он завершил досрочно. В смешанных единоборствах Стрикленд выступает на профессиональном уровне с 2008 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Борнмут" отстранил футболиста после скандала с несовершеннолетней
19:15
Мировой футбол

"Борнмут" отстранил футболиста после скандала с несовершеннолетней

Защитник Алехандро Хименес не сыграет против "Фулхэма" в 36-м туре АПЛ
Альфонсо Дэвис выбыл на несколько недель перед чемпионатом мира
18:35
Мировой футбол

Альфонсо Дэвис выбыл на несколько недель перед чемпионатом мира

Защитник "Баварии" и капитан сборной Канады получил травму в матче с "ПСЖ"

"Борнмут" отстранил Хименеса из-за переписки с 15-летней девушкой
17:51
Мировой футбол

"Борнмут" отстранил Хименеса из-за переписки с 15-летней девушкой

Клуб начал внутреннее расследование и не включит защитника в заявку на матч с "Фулхэмом"

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Палмера
17:04
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Палмера

Манкунианцы высоко оценивают игрока "Челси", но летом сосредоточатся на полузащите и обороне

Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте
16:47
Мировой футбол

Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте

FSG пока готова дать тренеру еще один шанс, но вокруг команды растут сомнения после титулов, трансферов и поражения от "Манчестер Юнайтед"
Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ
15:35
Мировой футбол

Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ

Тренер "Манчестер Сити" прошел месяц без потерь, а капитан "Ноттингем Форест" помог команде оторваться от зоны вылета

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака