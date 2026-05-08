Чимаев и Стрикленд сделали вес перед титульным боем на UFC 328

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и бывший обладатель титула Шон Стрикленд успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 328.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UFC, оба бойца показали одинаковый вес - 83,91 кг. Их титульный поединок состоится в ночь с 9 на 10 мая в американском Ньюарке.

Для представляющего ОАЭ Чимаева этот бой станет первой защитой чемпионского пояса. Уроженец Чечни остается непобежденным в профессиональной карьере: на его счету 15 побед, 12 из которых были одержаны досрочно. Чемпионом UFC Хамзат стал без единого поражения, войдя в число немногих бойцов в истории организации, добившихся такого достижения.

Американец Шон Стрикленд подходит к бою с рекордом в 30 побед и семь поражений. При этом 16 своих поединков он завершил досрочно. В смешанных единоборствах Стрикленд выступает на профессиональном уровне с 2008 года.