Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ

8 Мая 2026 15:35
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признан лучшим тренером апреля в Английской Премьер-лиге (АПЛ), а полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт получил награду лучшему футболисту месяца.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соцсети АПЛ, Гиббс-Уайт впервые в карьере стал обладателем приза EA SPORTS Player of the Month. В апреле капитан "Ноттингем Форест" забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах. Его результативность помогла команде Витора Перейры оторваться от зоны вылета: после апрельского отрезка "лесники" находятся в шести очках от нижней тройки за три тура до конца сезона.

Ключевым матчем месяца для Гиббс-Уайта стала игра с "Бернли", в которой он оформил хет-трик за 15 минут и помог "Ноттингем Форест" одержать волевую победу со счетом 4:1. Также англичанин забил и сделал передачу в крупной победе над "Сандерлендом" - 5:0. Еще одним результатом апреля для его команды стала ничья с "Астон Виллой" - 1:1.

Гиббс-Уайт стал вторым игроком "Ноттингем Форест", выигравшим приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До него эту награду среди представителей клуба получал Крис Вуд в октябре 2024 года. В апрельском голосовании Гиббс-Уайт опередил Джаррода Боуэна и Константиноса Мавропаноса из "Вест Хэма", Райана Шерки и Нико О'Райли из "Манчестер Сити", Паскаля Гросса из "Брайтона", Ноа Окафора из "Лидса" и Алекса Скотта из "Борнмута".

Гвардиола получил приз Barclays Manager of the Month после идеального месяца "Манчестер Сити" в чемпионате. Команда выиграла все три апрельских матча, забила шесть голов и пропустила только один. "Горожане" победили "Челси" - 3:0, "Арсенал" - 2:1 и "Бернли" - 1:0, что позволило им сохранить давление на лидеров в чемпионской гонке.

Для Гвардиолы это уже 13-я награда лучшему тренеру месяца в АПЛ и вторая за последние три месяца. По числу таких призов испанец уступает только Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру. При этом до февраля 2026 года Гвардиола не выигрывал эту награду с декабря 2021-го.

Руководство "Ливерпуля" сомневается в Арне Слоте
FSG пока готова дать тренеру еще один шанс, но вокруг команды растут сомнения после титулов, трансферов и поражения от "Манчестер Юнайтед"
Уголовная часть расследования завершилась штрафом для одного игрока и условным сроком для другого

Португалец попал в новый скандал после победы "Аль-Насра" над "Аль-Шабабом"
Главный тренер "Зиря" оценил силу "Сабаха" перед решающим матчем Кубка Азербайджана

Турецкий клуб не намерен продавать форварда, за которого парижане предложили 75 млн евро

Футболисты отметили выход в финал Лиги чемпионов и день рождения тренера без его участия

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

