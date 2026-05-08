Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале" - ВИДЕО

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов заявил, что его команда осознает уровень "Сабаха" и постарается подойти к финалу Кубка Азербайджана максимально готовой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, специалист поделился ожиданиями от решающего матча турнира. По словам Садыхова, "Сабах" провел сильный сезон, уже обеспечил себе победу в Мисли Премьер-лиге и подходит к финалу в хорошем психологическом состоянии.

"Стараемся хорошо подготовиться к игре. Соперник уже обеспечил себе чемпионство в Мисли Премьер-лиге, настроение у них высокое. По ходу сезона они показывали великолепный и очень качественный футбол. Мы понимаем, против кого сыграем в финале. Сделаем все, чтобы именно мы оказались той стороной, которая будет праздновать", - сказал главный тренер.

Садыхов также напомнил, что "Зиря" в третий раз сыграет в финале Кубка Азербайджана. В двух предыдущих случаях команда уступала - один раз в серии пенальти, второй раз в основное время. Тренер подчеркнул, что оба финала были упорными, но взять трофей клубу пока не удалось.

"В двух предыдущих финалах мы проиграли. В одном уступили в серии пенальти, в другом - в основное время. В обоих матчах хорошо боролись, это были запоминающиеся финалы. Но победителем турнира мы не стали. На этот раз сыграем с "Сабахом". Все знают, что в прошлом сезоне они выиграли Кубок Азербайджана и добились волевой победы", - отметил Садыхов.

Напомним, что в финале Кубка Азербайджана текущего сезона встретятся "Сабах" и "Зиря". Матч пройдет 13 мая на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.