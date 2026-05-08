8 Мая 2026
RU

Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Мая 2026 14:27
29
Рашад Садыхов: "Понимаем, против кого сыграем в финале"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов заявил, что его команда осознает уровень "Сабаха" и постарается подойти к финалу Кубка Азербайджана максимально готовой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, специалист поделился ожиданиями от решающего матча турнира. По словам Садыхова, "Сабах" провел сильный сезон, уже обеспечил себе победу в Мисли Премьер-лиге и подходит к финалу в хорошем психологическом состоянии.

"Стараемся хорошо подготовиться к игре. Соперник уже обеспечил себе чемпионство в Мисли Премьер-лиге, настроение у них высокое. По ходу сезона они показывали великолепный и очень качественный футбол. Мы понимаем, против кого сыграем в финале. Сделаем все, чтобы именно мы оказались той стороной, которая будет праздновать", - сказал главный тренер.

Садыхов также напомнил, что "Зиря" в третий раз сыграет в финале Кубка Азербайджана. В двух предыдущих случаях команда уступала - один раз в серии пенальти, второй раз в основное время. Тренер подчеркнул, что оба финала были упорными, но взять трофей клубу пока не удалось.

"В двух предыдущих финалах мы проиграли. В одном уступили в серии пенальти, в другом - в основное время. В обоих матчах хорошо боролись, это были запоминающиеся финалы. Но победителем турнира мы не стали. На этот раз сыграем с "Сабахом". Все знают, что в прошлом сезоне они выиграли Кубок Азербайджана и добились волевой победы", - отметил Садыхов.

Напомним, что в финале Кубка Азербайджана текущего сезона встретятся "Сабах" и "Зиря". Матч пройдет 13 мая на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках
14:53
Мировой футбол

Тонали и Фаджоли избежали новых дисквалификаций по делу о ставках

Уголовная часть расследования завершилась штрафом для одного игрока и условным сроком для другого

Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси
14:35
Мировой футбол

Роналду ответил непристойным жестом на кричалки о Месси - ВИДЕО

Португалец попал в новый скандал после победы "Аль-Насра" над "Аль-Шабабом"
"Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по Осимхену
13:17
Мировой футбол

"Галатасарай" отклонил предложение "ПСЖ" по Осимхену

Турецкий клуб не намерен продавать форварда, за которого парижане предложили 75 млн евро

Луис Энрике собрал игроков "ПСЖ" в ресторане и сам не пришел
12:31
Мировой футбол

Луис Энрике собрал игроков "ПСЖ" в ресторане и сам не пришел

Футболисты отметили выход в финал Лиги чемпионов и день рождения тренера без его участия

Джейдон Санчо: три года, три клуба, три еврокубка, три финала
12:13
Мировой футбол

Джейдон Санчо: три года, три клуба, три еврокубка, три финала

Футболист "Манчестер Юнайтед" вошел в историю с уникальным достижением

Оливер Кан раскритиковал систему Компани в "Баварии"
11:39
Мировой футбол

Оливер Кан раскритиковал систему Компани в "Баварии"

Легендарный вратарь считает, что мюнхенцам не хватает баланса и запасного плана

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака