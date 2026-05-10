Дана Уайт поддержал победу Стрикленда над Чимаевым

10 Мая 2026 10:30
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал судейское решение в титульном бою между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации заявил, что лично увидел победу американца в пятом раунде и не был удивлен итоговым решением судей.

"Перед пятым раундом у меня было 2-2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка", - заявил Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, главный бой UFC 328 в Ньюарке завершился победой Шона Стрикленда раздельным решением судей. Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, прервав серию из 15 побед подряд.

