Азербайджанский боец MMA проведет титульный бой на Родине спустя 17 лет

9 Мая 2026 16:33
Азербайджанский боец MMA Вусал Азериоглу проведет титульный бой на Родине спустя 17 лет жизни за пределами страны. 10 мая в Баку 36-летний спортсмен выступит на турнире Karabakh Fight Championship.

В поединке за чемпионский пояс в тяжелом весе (93+ кг) Азериоглу встретится с грузинским бойцом Бекой Чхипури. Бой пройдет в спортивном комплексе "Серхедчи".

Спортсмен отметил, что его поединок станет одним из главных событий вечера.

"Я из Гянджи, там прошло мое детство. Но уже 17 лет живу в Турции. Учился в городской средней школе №31 Гянджи", - заявил Азериоглу.

Боец подчеркнул, что выйдет на поединок под флагами Азербайджана и Турции.

"Иншаллах, я буду драться у себя на Родине, у себя дома. Для меня большая гордость бороться за пояс, который носит имя Карабаха. Хочу посвятить победу всему народу Гянджи", - сказал спортсмен в комментариях gencexeber.az.

Отметим, что на турнире Karabakh Fight Championship также ожидается участие ряда известных бойцов, выступавших в UFC.

