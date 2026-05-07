Трамп похвалил Хабиба Нурмагомедова

Президент США Дональд Трамп тепло высказался о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Как сообщает İdman.Biz, во время общения с прессой Трамп отметил достижения российского бойца и его уникальный рекорд.

"Очень особенный боец. Хабиб, который выиграл 29 боев из 29", - заявил президент США.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после турнира UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года на острове Яс в ОАЭ.

В своем последнем поединке россиянин победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, сохранив рекорд 29-0.