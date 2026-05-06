Стал известен кард турнира UFC Fight Night в Баку - ФОТО

Организация UFC официально представила кард турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в программу вечера вошли сразу несколько боев с участием представителей Азербайджана и других известных бойцов.

Одним из главных событий турнира станет поединок в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Мануэлем Торресом. Также зрителей ждет бой Шары Магомедова против Мишеля Перейры.

Еще один азербайджанский боец Назим Садыхов встретится в легком дивизионе с бразильцем Кауйе Камило.

В среднем весе Икрам Алискеров проведет бой против Брунно Феррейры. Кроме того, Асуу Алмабаев выйдет в октагон против Чарльза Джонсона, а Абусупьян Магомедов подерется с Михалом Олексейчуком.

В кард турнира также вошли поединки в тяжелом и полутяжелом весе. Ризван Куниев встретится с Тайреллом Фортьюном, а представитель Турции Ибрагим Яхьяев проведет бой с Джулиусом Уокером.