5 Мая 2026
RU

Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ММА
Новости
5 Мая 2026 19:00
18
Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев в третий раз в своей карьере станет участником главного поединка турнира UFC.

Как сообщает İdman.Biz, официально подтверждено, что азербайджанский легковес возглавит турнир UFC в Баку боем против мексиканца Мануэля Торреса. Турнир пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики.

Ранее Физиев уже дважды выступал в статусе участника main event. В 2022 году он провел пятираундовый бой против Рафаэля дос Аньоса, а в 2023-м возглавил турнир в поединке с Матеушем Гамротом.

Теперь азербайджанский боец вновь окажется в центре внимания, получив третий главный бой вечера в UFC. Отметим, что такой статус он мог получить еще раньше – 11 октября 2025 года Физиев должен был выступить в главном бою турнира в Рио-де-Жанейро против бывшего чемпиона организации Чарльза Оливейры, однако снялся с поединка из-за травмы колена.

В свою очередь, для его соперника ситуация иная. Мануэль Торрес впервые в карьере выйдет в статусе участника главного поединка турнира UFC.

Добавим, что со-главным событием вечера станет бой Шары Магомедова против Мишеля Перейры.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
16:21
ММА

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль Физиев возглавит вечер боем с Мануэлем Торресом, а Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Перейрой

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"
09:15
ММА

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Американец раскритиковал чемпиона UFC

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО
3 Мая 19:44
ММА

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО

Всего наши спортсмены завоевали 17 медалей
Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку
2 Мая 21:34
ММА

Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку

В настоящее время ведутся соответствующие переговоры
Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома
2 Мая 00:30
ММА

Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома

Глава США рассказал о планах проведения масштабного шоу летом

Топурия пообещал показать нового себя перед боем с Гэтжи
1 Мая 23:16
ММА

Топурия пообещал показать нового себя перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC заявил, что выходит в октагон без прежнего давления

Самое читаемое

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо