Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев в третий раз в своей карьере станет участником главного поединка турнира UFC.

Как сообщает İdman.Biz, официально подтверждено, что азербайджанский легковес возглавит турнир UFC в Баку боем против мексиканца Мануэля Торреса. Турнир пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики.

Ранее Физиев уже дважды выступал в статусе участника main event. В 2022 году он провел пятираундовый бой против Рафаэля дос Аньоса, а в 2023-м возглавил турнир в поединке с Матеушем Гамротом.

Теперь азербайджанский боец вновь окажется в центре внимания, получив третий главный бой вечера в UFC. Отметим, что такой статус он мог получить еще раньше – 11 октября 2025 года Физиев должен был выступить в главном бою турнира в Рио-де-Жанейро против бывшего чемпиона организации Чарльза Оливейры, однако снялся с поединка из-за травмы колена.

В свою очередь, для его соперника ситуация иная. Мануэль Торрес впервые в карьере выйдет в статусе участника главного поединка турнира UFC.

Добавим, что со-главным событием вечера станет бой Шары Магомедова против Мишеля Перейры.