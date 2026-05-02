2 Мая 2026
RU

Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома

ММА
Новости
2 Мая 2026 00:30
23
Президент США Дональд Трамп сообщил, когда начнется подготовка к турниру UFC, который пройдет летом 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMAJunkie, строительство арены стартует уже на следующей неделе. По словам Трампа, на трибунах смогут разместиться около 5 тысяч зрителей, а еще порядка 100 тысяч человек смогут наблюдать за турниром вокруг территории Белого дома.

"Арену начнут строить на следующей неделе. Около 5 тыс. человек смогут смотреть турнир. Еще будет размещено около 100 тыс. человек вокруг территории Белого дома. Это абсолютно бесплатно. Это будет здорово", - заявил Трамп.

Отметим, что турнир состоится в ночь на 15 июня. В главном бою вечера чемпион легкого веса Илия Топурия встретится с Джастином Гэтжи. Также в карде запланированы поединки с участием Алекса Перейры и Сириля Гана, Шона О'Мэлли, Майкла Чендлера и других известных бойцов.

İdman.Biz
Тэги:

