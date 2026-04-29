30 Апреля 2026
29 Апреля 2026 23:34
Экс-боец UFC хочет подраться в Баку

Бывший боец UFC, британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев выразил желание выступить на турнире, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отреагировал на информацию о поиске соперника для Манеля Капе и заявил о готовности принять этот бой именно в Азербайджане. "Я слышал, что UFC ищет противника для Манеля Капе на бой в Баку. Я уже не тот молодой пацан, который дрался с ним два года назад. Вы увидите улучшенную версию меня", - написал Мокаев в социальных сетях.

Отметим, что турнир UFC в Баку, запланированный на 27 июня, вызывает большой интерес среди бойцов, желающих выступить перед местной публикой. Возможный бой Мокаева может стать одним из самых обсуждаемых на этом турнире.

Напомним, что последним соперником Мокаева в UFC был именно Манель Капе - тогда боец одержал победу единогласным решением судей. После ухода из промоушена летом 2024 года он провел еще три поединка и довел свой рекорд до 16 побед без поражений.

İdman.Biz
