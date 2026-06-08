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Дана Уайт раскрыл сорвавшийся супербой для турнира в Белом доме

ММА
Новости
8 Июня 2026 20:31
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Дана Уайт раскрыл сорвавшийся супербой для турнира в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой громкий бой планировалось провести на турнире UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports, глава промоушена подтвердил, что в рамках исторического турнира в Белом доме мог состояться поединок между чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом и бывшим чемпионом в двух дивизионах Алексом Перейрой.

"Это был бы отличный бой. Очевидно, что он имел бы огромное значение для тяжелого веса. Если бы Том был в форме, мы бы увидели бой Аспиналл - Перейра? Сто процентов. Это было бы круто", - заявил Уайт.

По словам руководителя UFC, при организации боев необходимо учитывать множество факторов, включая состояние здоровья спортсменов.

"Когда занимаешься матчмейкингом, приходится учитывать время и другие обстоятельства, такие как жизнь и здоровье каждого бойца. Если бы Аспиналл не был травмирован, соперником Перейры был бы именно Том", - подчеркнул Уайт.

İdman.Biz
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