Раунтри опасается перехода Чимаева в полутяжелый вес

1 Мая 2026 19:46
Американский боец UFC Халил Раунтри прокомментировал возможный переход Хамзата Чимаева в полутяжелый вес.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Junkie, Раунтри признался, что неоднозначно воспринял информацию об интересе Чимаева к смене весовой категории. По его словам, появление такого соперника в дивизионе не может радовать потенциальных конкурентов.

"Когда я впервые услышал новость о том, что Хамзат заинтересован в переходе в полутяжелый вес, я, честно говоря, немного расстроился. Просто осознание того, что такой парень, как Хамзат, может прийти в твой дивизион и стать потенциальным соперником, не вызывает у меня радости", - заявил Раунтри.

Американец отметил, что хорошо знает уровень Чимаева по совместным тренировкам. "Тренируясь с этим парнем, понимаешь, что он лучший в мире. Это очень тяжело. Тяжело во всех аспектах - в стойке, в борьбе. Ни у кого не бывает легких раундов с Хамзатом. Неважно, какая весовая категория и какие габариты", - добавил он.

Раунтри подчеркнул, что возможный переход Чимаева в полутяжелый вес может стать серьезной проблемой для всего дивизиона. "Если он действительно поднимется выше, нам всем конец", - сказал боец.

İdman.Biz
Новости по теме

Чарльз Оливейра продлил контракт с UFC на восемь боев
12:41
ММА

Чарльз Оливейра продлил контракт с UFC на восемь боев

Бразилец не планирует завершать карьеру в ближайшие годы

Джейк Пол - о главе UFC: "Он не видит в нас угрозу"
30 Апреля 05:07
ММА

Джейк Пол - о главе UFC: "Он не видит в нас угрозу"

Американец запускает собственный ММА-промоушен

Экс-боец UFC хочет подраться в Баку
29 Апреля 23:34
ММА

Экс-боец UFC хочет подраться в Баку

Турнир в Азербайджане продолжает привлекать громкие имена

Стал известен соперник Рафаэля Физиева на турнире UFC в Баку
29 Апреля 22:20
ММА

Стал известен соперник Рафаэля Физиева на турнире UFC в Баку - ФОТО

Поединок планируется провести 27 июня

Узбекский боец ждет поддержки трибун на турнире UFC в Баку
29 Апреля 19:15
ММА

Узбекский боец ждет поддержки трибун на турнире UFC в Баку

Турнир в столице Азербайджана привлекает внимание бойцов и фанатов со всего мира
Боец UFC попросил добавить свои приемы в компьютерную игру перед турниром в Баку
29 Апреля 12:29
ММА

Боец UFC попросил добавить свои приемы в компьютерную игру перед турниром в Баку

Шарабутдин Магомедов обратился к разработчикам популярного симулятора

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25