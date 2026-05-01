Раунтри опасается перехода Чимаева в полутяжелый вес

Американский боец UFC Халил Раунтри прокомментировал возможный переход Хамзата Чимаева в полутяжелый вес.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Junkie, Раунтри признался, что неоднозначно воспринял информацию об интересе Чимаева к смене весовой категории. По его словам, появление такого соперника в дивизионе не может радовать потенциальных конкурентов.

"Когда я впервые услышал новость о том, что Хамзат заинтересован в переходе в полутяжелый вес, я, честно говоря, немного расстроился. Просто осознание того, что такой парень, как Хамзат, может прийти в твой дивизион и стать потенциальным соперником, не вызывает у меня радости", - заявил Раунтри.

Американец отметил, что хорошо знает уровень Чимаева по совместным тренировкам. "Тренируясь с этим парнем, понимаешь, что он лучший в мире. Это очень тяжело. Тяжело во всех аспектах - в стойке, в борьбе. Ни у кого не бывает легких раундов с Хамзатом. Неважно, какая весовая категория и какие габариты", - добавил он.

Раунтри подчеркнул, что возможный переход Чимаева в полутяжелый вес может стать серьезной проблемой для всего дивизиона. "Если он действительно поднимется выше, нам всем конец", - сказал боец.