29 Апреля 2026
RU

ММА
Новости
29 Апреля 2026 19:15
18
Узбекский боец ждет поддержки трибун на турнире UFC в Баку

Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев поделился ожиданиями от следующего поединка, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, 27 июня Рузибоев встретится с россиянином Андреем Пуляевым в рамках турнира UFC Fight Night, который состоится в столице Азербайджана. Сам боец отметил, что рад возможности выступить ближе к своим болельщикам и рассчитывает на мощную поддержку трибун.

"Да, многие хотят, чтобы мои бои проходили не только в Америке, но и в таких местах, как Абу-Даби. В Баку тоже удобно приехать, и фанаты смогут поддержать меня", - цитирует слова Рузибоева sport24.

По его словам, он без раздумий принял предложение провести бой против Пуляева, подчеркнув, что считает соперника серьезным оппонентом. "Если в UFC дают бой, его нужно брать. Мне предложили Пуляева, и я сразу согласился. Это хороший боец, который уже провел несколько поединков в лиге", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

