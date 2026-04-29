Боец UFC попросил добавить свои приемы в компьютерную игру перед турниром в Баку

Будущий участник турнира UFC в Баку, россиянин Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу "Шара Буллет", высказался о скором выходе игрового спортивного симулятора UFC 6.

Как передает İdman.Biz, файтер обратился к разработчикам игры с просьбой добавить в нее его фирменные приемы.

"Добавьте мои трюки в игру", — написал Магомедов в социальных сетях.

Отметим, что UFC 6 поступит в продажу для Xbox и PlayStation в середине июня текущего года.

Уже 27 июня Шарабутдин Магомедов проведет бой против бразильца Мишеля Перейры на турнире UFC в Баку.

Последний на данный момент поединок в организации он провел 26 июля 2025 года, победив Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.