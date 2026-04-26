Президент UFC попал в кадр во время стрельбы на ужине с Трампом - ВИДЕО

В социальных сетях появилось видео с участием президента UFC Даны Уайта во время инцидента на ужине для корреспондентов Белого дома.

Как сообщает İdman.Biz, событие произошло в ночь на 26 апреля в отеле "Вашингтон Хилтон" в столице США. На мероприятии присутствовали Дана Уайт и президент страны Дональд Трамп.

Во время ужина раздались звуки, похожие на выстрелы, что вызвало панику среди гостей. Вскоре в зал вошли сотрудники службы безопасности и полиции.

По информации Трампа, был задержан 31-летний подозреваемый.