Стерлинг уверенно прошел Залала в главном бою UFC Fight Night 274 - ВИДЕО

Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала в главном поединке турнира UFC Fight Night 274.

Как сообщает İdman.Biz со ссыл, турнир прошел 26 апреля в Лас-Вегасе (США). Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг встретился с седьмым номером рейтинга полулегкого дивизиона Юссефом Залалом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга единогласным решением судей.

Таким образом, в активе американца теперь 26 побед (11 досрочных) при пяти поражениях. Для него этот успех стал вторым подряд. Залал, в свою очередь, имеет 18 побед (14 досрочных), шесть поражений и одну ничью.